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"Милан" разгромно проиграл голландскому топ-клубу

Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен Фото: инстаграм ПСВ/Автор неизвестен

Итальянский “Милан” в товарищеском матче на выезде проиграл голландскому ПСВ со счетом 0:3.

Победу голландцам принесли дубль Чуквунонсо Мадуэке и гол Гуса Тиля.

ПСВ Нидерланды – “Милан” Италия - 3:0 (2:0)
Голы: Тиль, 8 - 1:0, Мадуэке, 21 - 2:0, Мадуэке, 56 - 3:0

ПСВ: Бенитес, Тезе (Хувер, 71), Рамальо (Оппегор, 86), Обиспо, Макс (Мвене, 67), Сангаре (Ледесма, 78), Тил (Симонс, 58), Верман (Гутьеррес, 71), Эль-Гази (Сайбари, 71), Вертессен (де Йонг, 58), Мадуэке (Фофана, 78).

“Милан”: Миранте (Тэтэрушану, 66), Калабрия (Тиав, 66), Томори (Габбия, 66), Калулу (Кьер, 66), Дест (Балло-Туре, 66; Боццолан, 90), Беннасер (Бакайоко, 66), Салемакерс (Побега, 66), Адли (Рафаэл Леау, 66), Тонали (Вранкс, 66), де Кетеларе (Браим Диас, 66), Ребич (Лазетич, 46).

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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