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Великий месяц в его карьере. Серия А объявила имя лучшего тренера в мае

Новости футбола Сегодня, 11:28
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Великий месяц в его карьере. Серия А объявила имя лучшего тренера в мае Фото: Michael Regan/Getty Images

Серия А назвала лучшего тренера лиги в мае. Им стал главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

В уходящем месяце Аталанта одержала три победы над Салернитаной (2:1), Ромой (2:1) и Лечче (2:0). В общей сложности серия побед Бергамасков в Серии А составляет пять матчей.

В среду, 22 мая, Аталанта впервые в своей истории выиграла европейский трофей. В финале Лиги Европы “богиня” разгромила Байер (3:0), прервав рекордную беспроигрышную серию “фармацевтов”.

После 36 сыгранных туров Аталанта занимает пятое место в таблице Серии А с 66 очками в активе. Ранее команда уже обеспечила себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон через чемпионат, а после победы над Байером подтвердила это право в Лиге Европы.

Команда из Бергамо завершит сезон в чемпионате Италии матчами против Торино и Фиорентины.

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