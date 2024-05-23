Великий месяц в его карьере. Серия А объявила имя лучшего тренера в мае

Серия А назвала лучшего тренера лиги в мае. Им стал главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

В уходящем месяце Аталанта одержала три победы над Салернитаной (2:1), Ромой (2:1) и Лечче (2:0). В общей сложности серия побед Бергамасков в Серии А составляет пять матчей.

Il Philadelphia Coach Of The Month di maggio è Gian Piero Gasperini! 👏😍 @Atalanta_BC — Lega Serie A (@SerieA) May 23, 2024

В среду, 22 мая, Аталанта впервые в своей истории выиграла европейский трофей. В финале Лиги Европы “богиня” разгромила Байер (3:0), прервав рекордную беспроигрышную серию “фармацевтов”.

После 36 сыгранных туров Аталанта занимает пятое место в таблице Серии А с 66 очками в активе. Ранее команда уже обеспечила себе участие в Лиге Чемпионов на следующий сезон через чемпионат, а после победы над Байером подтвердила это право в Лиге Европы.

Команда из Бергамо завершит сезон в чемпионате Италии матчами против Торино и Фиорентины.