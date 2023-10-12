Вальверде продолжит контракт с Реал Мадридом

Полузащитник Реал Мадрида Федерико Вальверде продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, Реал согласился на новые условия продления соглашения с уругвайским полузащитником. Новый контракт будет действовать до 2028 года, а сумма отступных составит один миллиард. Романо также добавляет, что анонсы о продлении контрактов для Вальверде, Камавинга, Винисиуса и всех остальных будут сделаны в ближайшее время.

22 июля 2016 года Вальверде заключил контракт с "Реалом" и сразу был отправлен в фарм-клуб "Реал Мадрид Кастилья". За переход молодого уругвайца мадридский клуб заплатил около 5 миллионов евро, контракт с футболистом был подписан до лета 2021 года.

Федерико сделал прорыв в своей карьере в сезоне 2019/20, где стал важным игроком для своей команды. Также он внес неоценимый вклад в завоевание "королевскими" Суперкубка Испании, за что был награжден как лучший игрок матча и получил широкое признание.

24 августа 2021 года Вальверде продлил свой контракт до 2027 года. За свой период в Реале, Вальверде выиграл множество титулов, включая Лигу Чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира.