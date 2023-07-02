В Украине жестко раскритиковали Мудрика

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев не высокого мнения о вингере “Челси” Михаиле Мудрике.

Алиев отметил, что не считает этого игрока звездой. По его словам, это звание было присвоено ему журналистами, в первую очередь.

"Мудрик не является звездой или лидером национальной сборной. Он перешел в "Челси", но до сих пор не получил игровой практики.

Мудрика можете назвать звездой только когда он начнет демонстрировать качественную игру на высоком уровне в лондонском клубе. В настоящее время он просто футболист", - сказал он.