В УЕФА возник конфликт из-за возвращения российских сборных

Внутри УЕФА возник конфликт, связанный с возвращением в европейский футбол российских юношеских сборных, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Решение исполкома установить такие сборные вызвало разногласия и раскол в организации, сообщает издание The Independent.

По данным источников, на президента УЕФА Александеру Чеферину уже идет серьезное давление с целью пересмотреть решение о допуске российских молодежных команд. Некоторые члены организации публично высказали свое недовольство тем, что глава УЕФА предложил это решение без предварительного уведомления на заседании, которое состоялось 26 сентября.

Такое разделение в организации уже привело к уходу вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона, который проголосовал за восстановление российских молодежных сборных, с поста главы Шведской национальной спортивной конфедерации (SISU).

Следующее заседание исполкома УЕФА запланировано на 10 октября. Издание The Independent отмечает, что существуют различные источники, утверждающие, что решение о России может быть отменено.