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В саудовском клубе ждут Роналду в ближайшие дни

Новости футбола Сегодня, 06:30
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский “Аль-Наср”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время может отправиться в Саудовскую Аравию. В клубе ожидают, что форвард прилетит в расположение команды до конца декабря. Ожидается, что португалец подпишет контракт на 2,5 года на общую сумму в 500 миллионов евро.

Напомним, что 37-летний Роналду в ноябре расторг контракт с “Манчестер Юнайтед” и стал свободным агентом. На чемпионате мира-2022 форвард провел пять матчей и забил один гол с пенальти.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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