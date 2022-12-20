"Бавария" нацелилась на лучшего вратаря ЧМ-2022

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к аргентинскому вратарю “Астон Виллы” Эмилиано Мартинесу, который был признан лучшим голкипером чемпионата мира-2022, сообщает Media Foot.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе мюнхенцев он может заменить травмированного Мануэля Нойера, который сломал ногу.

В нынешнем сезоне 30-летний Мартинес провел за “Астон Виллу” и сборную Аргентины 24 матча во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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