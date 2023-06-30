В "Реале" назвали новых капитанов после ухода Бензема

На следующий сезон у “Реала” есть уже четыре капитана.

Первым капитаном назначен защитник Начо Фернандес, вице-капитаном команды остался полузащитник Лука Модрич.

В то же время третьим капитаном назначен защитник Дани Карвахаль, а четвертым - полузащитник Тони Кроос.

Напомним, что ранее капитаном “Реала” был французский форвард Карим Бензема.

Этим летом он отправился играть в Саудовскую Аравию.