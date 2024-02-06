В ПСЖ начали сомневаться в методах работы главного тренера

В середине ПСЖ начали сомневаться в методах работы главного тренера Луиса Энрике, сообщает L'ÉQUIPE.

По информации источников, некоторые в команде "парижан" имеют серьезные сомнения относительно философии и методов тренерства испанского специалиста. Отмечается, что фитнес-подготовка игроков далека от оптимальной, и некоторые даже прибегли к дополнительным сеансам с PT, частно жалуясь на свои условия.

Напомним, что 5 июля 2023 года, Луис Энрике стал главным тренером Пари Сен-Жермен, подписав двухлетний контракт.

Также, главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на новые слухи об уходе Килиана Мбаппе следующим летом. Специалист уклончиво ответил на вопрос о будущем звездного француза, дав понять, что он не имел разговора с игроком на эту тему. Кроме этого, ПСЖ нацелился на нападающего Милана и сборной Португалии Рафаэля Леау. Во время последнего трансферного окна его уже связывали с переездом в столицу Франции.

Сейчас ПСЖ идет на первой строчке Лиги 1, имеет в активе 47 очков после 20 туров.