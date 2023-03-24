В правила футбола внесены два изменения

Пресс-служба Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) на официальном сайте объявила о двух изменениях в правилах футбола.

1) Вратарям больше нельзя будет отвлекать игрока соперника во время исполнения 11-метровых ударов. Голкиперам запретили производить вызывающие действиям и демонстрировать неуважение.

2) Время, которое команды будут тратить на празднование голов, будет добавляться к компенсированному времени в конце каждого из таймов.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2023 года.

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