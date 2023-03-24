Нагельсманна уже зовут в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 06:54
Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен
“Тоттенхэм” интересуется возможностью пригласить на пост главного тренера Юлиана Нагельсманна, который сегодня должен покинуть “Баварию”.
Как известно, на место молодого немца собираются назначить его соотечественника Томаса Тухеля.
По данным источника, большую роль в выборе “шпор” играет тот факт, что репутация Нагельсманна в связи с увольнением из “Баварии” не пострадала.
Ранее стало известно, что нынешний наставник “Тоттенхэма” Антонио Конте может покинуть команду уже на этой неделе.
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