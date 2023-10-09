В Наполи еще один игрок раздражен быстрыми заменами

Вингер Наполи Маттео Политано недоволен тем, что его быстро заменили в предыдущем матче Серии А, сообщает Il Mattino.

Во время матча против Фиорентины главный тренер Руди Грасия на 57-й минуте заменил Маттео Политано. На поле вышел центральный полузащитник Йенс-Люс Каюсте. Вингер демонстративно махнул рукой, глядя в сторону запасных игроков своей команды, и покинул поле через ближайшую боковую линию, не поздоровавшись с Каюсте.

По информации журналистов, это уже не первый случай недовольства ранней заменой в Наполи. Ранее такое происходило с Хуаном Куарачелией в матче с Дженоа (2:2) и Виктором Осимхеном в игре с Болоньей.

Маттео Политано является воспитанником клуба Рома из своего родного города. Летом 2015 года Маттео перешел в Сассуоло. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро. 23 августа в матче против "Наполи" он дебютировал в итальянской Серии А, заменив во втором тайме Доменико Берарди. В матче против своего родного клуба Рома Политано забил свой первый гол за Сассуоло. В 2016 году в матчах Лиги Европы против испанского Атлетик Бильбао и бельгийского Генка он забил по голу.

Летом 2018 Маттео перешел в Интернационале на правах аренды до конца сезона 2019/20 с возможностью последующего выкупа. В матче против своей предыдущей команды Сассуоло он дебютировал за новый клуб. В 2020 году Политано перешел в Наполи на правах аренды, за этот период он провел 110 матчей за Наполи и в прошлом сезоне стал чемпионом Серии А.