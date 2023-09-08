В матче сборной Аргентины случилось редкое событие с Месси

В ночь на 8 сентября на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччио Либерти" в Буэнос-Айресе прошла встреча первого тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке, в которой команда Аргентины принимала соперников из Эквадора.

Действующие чемпионы мира в довольно непростом матче праздновали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в игре был забит хозяевами поля на 78-й минуте. Его на свой счет записал нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси.

Интересно, что под конец встречи Месси был заменен на поле Эксекиэлем Паласиосом.

Замена лидера сборной Аргентины в официальном матче сборной Аргентины впервые произошла с 2014 года. Последний раз его меняли в матче чемпионата мира-2014 в игре против Нигерии (3:2), когда он оформил дубль.

Напомним, что по результатам отбора ЧМ-2026 в Южной Америке шесть есть команд пройдут непосредственно в финальный турнир. Отборочный турнир завершится в сентябре 2025 года.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде.