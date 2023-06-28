В "Ман Сити" объяснили трансфер Ковачича

Хавбек “Челси” Матео Ковачич накануне перебрался в "Манчестер Сити" и подписал контракт с клубом до 2027 года.

Как рассказал спортивный директор “горожан” Чики Бегиристайн, в клубе долго наблюдали за игроком и он всегда впечатлял их своей игрой.

“Хочу насладиться сотрудничеством футболиста с тренером Пепом Гвардиолой и игроками команды”, - сказал он.

Напомним, что за хорвата чемпион Англии заплатил около 30 миллионов евро.