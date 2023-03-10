В "Ливерпуле" выбрали лучшего игрока февраля
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий “Ливерпуля" Дарвин Нуньес признан лучшим футболистом команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В борьбе за награду он опередил защитника Стефана Байчетича и нападающего Мохамеда Салаха. В минувшем месяце уругваец принял участие в четырех матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за “Ливерпуль” 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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