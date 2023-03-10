В "Ливерпуле" выбрали лучшего игрока февраля

Уругвайский нападающий “Ливерпуля" Дарвин Нуньес признан лучшим футболистом команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Форвард занял первое место по результатам голосования среди болельщиков. В борьбе за награду он опередил защитника Стефана Байчетича и нападающего Мохамеда Салаха. В минувшем месяце уругваец принял участие в четырех матчах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

В нынешнем сезоне 23-летний Нуньес провел за “Ливерпуль” 31 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Не пропустите: Названо единственное условие для увольнения Галтье из ПСЖ.