Названо единственное условие для увольнения Галтье из ПСЖ

Руководство ПСЖ не торопится увольнять тренера команды Кристофа Галтье.

Как пишет источник, это случится лишь в том случае, если команда не выиграет чемпионат Франции в этом году.

Боссов клуба не тревожит вылет из Лиги чемпионов, но проигранная борьба за золотые медали Лиги 1 в текущем сезоне точно поставит крест на будущем тренера в команде.

После 26 сыгранных матчей в активе ПСЖ 63 очка. Вторым идет “Марсель”, у которого на восемь очков меньше.