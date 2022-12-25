В Бразилии уже готовятся к похоронам Пеле

Бывший клуб Пеле “Сантос” начал готовиться к похоронам легендарного футболиста, сообщает AS.

По сведениям источника, на клубном стадионе “Вила Бельмиро” уже установили золотой гроб с изображением Пеле.

82-летний Пеле в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. В последние несколько лет бразилец борется с раком, но болезнь продолжает прогрессировать.

Не пропустите: Скончался бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Уругвая.