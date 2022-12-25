Скончался бывший полузащитник "Ювентуса" и сборной Уругвая

Бывший полузащитник “Ювентуса” и сборной Уругвая Фабиан О’Нил ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщает ESPN.

В субботу он был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением и в коматозном состоянии. Экс-футболист скончался в реанимации. несмотря на все усилия врачей. В последние годы он борьбы с циррозом печени из-за алкогольной зависимости.

49-летний О'Нил выступал за “Насьонал”, “Кальяри”, “Ювентус”, “Перуджу”, вновь “Кальяри” и вновь “Насьонал”. За сборную Уругвая сыграл 19 матчей и забил два гола.

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