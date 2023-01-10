В "Бенфике" высказались о будущем Энцо, которым интересуется "Челси"

Главный тренер лиссабонской “Бенфики” Рогер Шмидт заявил, что аргентинский полузащитник Энцо Фернандес не покинет команду в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес лондонского “Челси”.

“Вопрос о переходе Фернандеса закрыт. Он счастлив в ”Бенфике" и хорошо тренируется. Он наш ключевой игрок", - приводит слова Шмидта A Bola.

Ранее сообщалось, что “Челси” может заплатить за Фернандеса 127 миллионов евро. Впрочем, затем появилась информация о том, что англичане могут заплатить за аргентинца не более 80 миллионов евро.

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