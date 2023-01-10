Симеоне покинет "Атлетико": названы сроки

Главный тренер “Атлетико” Диего Симеоне покинет команду по окончании сезона.

Такое заявление сделал журналист Пако Гарсия Каридад.

По информации источника, тренер уже сообщил о своем решении генеральному директору клуба Мигелю Анхелю Хилю.

Напомним, что аргентинец работает с командой с 2011 года. Под его руководством “матрасники” два раза выиграли Ла Лигу, Лигу Европы и Суперкубок Европы, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.