В "Арсенале" приняли решение по основному вратарю

Лондонский “Арсенал” намерен продлить контракт с вратарем Аароном Рэмсдейлом, сообщает ESPN.

По сведеняим источника, “канониры” собираются значительно увеличить зарплату футболиста. Сейчас он зарабатывает 3,5 миллиона евро в год.

Рэмсдейл перешел в “Арсенал" летом 2021 года из “Шеффилд Юнайтед”. Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 38 матчей во всех турнирах и пропустил 42 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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