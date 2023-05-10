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Моуринью отреагировал на слухи о ПСЖ

Новости футбола Сегодня, 14:21
Моуринью отреагировал на слухи о ПСЖ Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе со стороны “Пари Сен-Жермен”.

“Если из ПСЖ и звонили, то они меня не нашли. Я никогда с ними не общался”, - приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что французский клуб рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Кристофу Гальтье.

В нынешнем сезоне “Рома” под руководством 60-летнего Моуринью занимает седьмое место в чемпионате Италии и вышла в полуфинал Лиги Европы. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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