Усик прокомментировал травму Фьюри, из-за которой пришлось перенести бой

Украинский боксер Александр Усик дал комментарий относительно травмі Тайсона Фьюри, из-за которой пришлось перенести их бой с 17 февраля на 18 мая.

"Я никого не осуждаю, вообще никого. Так бывает, это бокс. Просто очень серьезно надо к этому относиться. Потому что мы на другом уровне с Тайсоном Фьюри. Мы должны каждую маленькую деталь исключать, чтобы продолжить подготовку и выходить в ринг.

Осуждать людей за какие-то ошибки - это слабость. Я прекрасно себя чувствую, и даже если кто-то играет мной, то он играет по моим правилам.

Я хочу увидеть дочь, обнять ее, поблагодарить жену, помолиться, побыть 2 или 3 дня дома, и вернуться в зал, потому что меня ждет горячий ринг", – цитирует Усика Independent.