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Украинский "Рух" узнал соперника в 1/8 финала Юношеской ЛЧ: все пары

Новости футбола Сегодня, 14:55
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарскому Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Украинский “Рух”, который в 1/16 финала обыграл “Интер”, теперь встретится с другим итальянским клубом “Миланом”. Матч состоится 28 февраля или 1 марта. В случае успеха украинцы в ¼ финала сыграют с победителем пары “Атлетико” - “Генк”.

Все пары 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА выглядят так:

“Милан” (Италия) - “Рух” (Украина)

“Барселона” (Испания) - АЗ (Нидерланды)

“Ливерпуль” (Англия) - “Порту” (Португалия)

“Атлетико” (Испания) - “Генк” (Бельгия)

“Боруссия" Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)

“Хайдук” (Хорватия) - “Манчестер Сити” (Англия)

“Спортинг” (Португалия) - “Аякс” (Нидерланды)

“Реал” (Испания) - “Ред Булл Зальцбург” (Австрия)

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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