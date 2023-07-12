Украинец Трубин может перейти в неожиданный клуб

Вратарь донецкого “Шахтера” Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, футболист в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. Встреча прошла в одном из ресторанов Лондона. Название клуба, который интересуется украинцем, не разглашается.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему Трубину проявляет “Интер”. Впрочем, итальянскому клубу пока не удается договориться по сумме трансфера украинца. “Шахтер” требует за голкипера не менее 35 миллионов евро, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2024 года. “Интер” готов заплатить не более 10 миллионов евро, но при этом включить в сделку пункт о проценте для “Шахтера” при дальнейшей перепродаже игрока.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.