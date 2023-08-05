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Украинец Малиновский может покинуть "Марсель"

Новости футбола Сегодня, 03:00
Украинец Малиновский может покинуть "Марсель" Фото: твиттер Марселя

Украинский полузащитник Руслан Малиновский в скором времени будет искать новое место работы.

По информации издания L'Équipe, лидер сборной Украины может покинуть французский "Марсель" уже этим летом.

Это связано с тем, что руководство и тренерский штаб "Марселя" не были впечатлены выступлениями Малиновского после его перехода в команду.

Когда футболиста покупали, в клубе рассчитывали, что он сможет стать заменой Димитри Пайету, который покинул клуб. Сейчас же в "Марселе" считают, что Малиновский не справился с возложенными на него ожиданиями.

Напомним, Малиновский перешел в "Марсель" из "Аталанты" в январе 2023 года. Тогда за украинского футболиста заплатили 10 миллионов евро.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В общей сложности в "Марселе" Малиновский провел 23 матча и забил два гола.

В то же время за итальянскую "Аталанту" он провел 143 матча, в которых забил 30 голов и отдал 28 результативных передач. До переезда в Италию он играл в чемпионате Бельгии.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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Марсель Лига 1 Франция
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