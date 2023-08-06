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Украинец Малиновский близок к переходу в турецкий топ-клуб

Новости футбола Сегодня, 09:55
Украинец Малиновский близок к переходу в турецкий топ-клуб Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник “Марселя” и сборной Украины Руслан Малиновский может перейти в стамбульский “Бешикташ”, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, турецкий топ-клуб может приобрести украинца в летнее трансферное окно. “Бешикташ” уже сделал предложение о переходе футболиста. Также игроком интересуется “Торино”.

Ранее сообщалось, что руководство “Марселя” решило продать игрока, так как тренерский штаб недоволен его игровой формой.

30-летний Малиновский выступает за “Марсель” с января 2023 года. Он перешел в клуб из Марселя из итальянской “Аталанты” на правах аренды. Спустя полгода французский клуб выкупил трансфер украинца. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Всего он провел за французов 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее Малиновский также играл за “Шахтер”, “Севастополь”, “Зарю” и “Генк”.

Малиновский с 2015 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 55 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач, а также получил 12 желтых карточек.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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