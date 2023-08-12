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Украинец Довбик спас "Жирону" от поражения в матче 1-го тура Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 13:31
Украинец Довбик спас "Жирону" от поражения в матче 1-го тура Ла Лиги Фото: твиттер "Жироны"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на своем поле сыграл вничью с “Жироной”. Матч состоялся в городе Сан-Себастьян на стадионе "Реале Арена".

В начале матча счет открыл японский полузащитник хозяев Такефуса Кубо. В середине второго тайма гостей от поражения спас гол украинского нападающего Артема Довбика.

Во 2-м туре чемпионата Испании “Реал Сосьедад” на своем поле сыграет против “Сельты”. Матч состоится 19 августа. “Жирона” во 2-м туре на своем поле встретится с “Хетафе”. Матч будет сыгран 20 августа.

“Реал Сосьедад” – “Жирона” - 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – 5 Кубо, 1:1 – 72 Довбик.

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Траоре (Сола, 74), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Мендес, Субименди, Турриентес (Оласагасти, 80), Кубо (Чо, 74), Ойарсабаль (Садик, 74), Фернандес (Барренечеа, 59).

“Жирона”: Гассанига, Мартинес (Эспиноса, 90), Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ян Коуто (Торре, 64), Алеиш Гарсия, Эррера (Мартин, 86), Савио (Фернандес, 64), Цыганков, Стуани (Довбик, 64).

Желтые карточки: Мартинес (9), Стуани (45), Ле Норман (45), Мигель Гутьеррес (79), Оласагасти (85), Давид Лопес (90), Гассанига (90).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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