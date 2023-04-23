Украинец Довбик может присоединиться к чемпиону Турции

“Трабзонспор” проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает Karadeniz Gazetasi.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Днепряне могут согласиться продать игрока, так как его контракт истекает 31 декабря 2023 года.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1” 29 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

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