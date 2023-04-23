"Челси" могут покинуть не менее 10 футболистов

В летнее трансферное окно в составе лондонского клуба “Челси” может произойти серьезная чистка состава.

Согласно сообщению издания Standard, не менее 10 игроков будут рассматривать возможность покинуть клуб.

Такие перемены происходят из-за того, что “Челси” практически потерял шансы на участие в европейских турнирах следующего сезона.

Напомним, что лондонцы занимают 11-е место в таблице чемпионата Англии.