"Удинезе" упустил победу над "Сассуоло"

В матче 22-го тура чемпионата Италии “Удинезе” и “Сассуоло” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Дестини Удоджи, но вскоре равновесие восстановил Матеус Энрике. В середине тайма хозяев вновь вывел вперед Яка Бийол. Впрочем, в концовке тайма гости сравняли счет благодаря автоголу Неуэна Переса.

“Удинезе”, набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Серии А. “Сассуоло” с 24 очками остался на 15-й позиции.

“Удинезе” – “Сассуоло” - 2:2 (2:2)

Голы: Удоджи, 1 - 1:0, Матеус Энрике, 6 - 1:1, Бийол, 28 - 2:1, Перес, 45 (автогол) - 2:2

“Удинезе”: Сильвестри, Эхизибуэ, Родриго Бекао, Бийол, Перес (Эбосс, 86), Удоджи, Перейра (Товен, 46), Уолас, Ловрич (Арслан, 80), Самарджич (Пафунди, 86), Бету (Саксесс, 72).

“Сассуоло”: Консильи, Дзортеа, Эрлич, Руан, Маркицца (Харруи, 67), Обианг (Лопес, 46), Фраттези, Матеус Энрике, Дефрель (Пинамонти, 67), Берарди (Байрами, 12), Лорьянте (Феррари, 87).

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