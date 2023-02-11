"Севилья" уверенно победила в домашнем матче Ла Лиги

В матче 21-го тура чемпионата Испании “Севилья” на своем поле обыграла “Мальорку” со счетом 2:0.

Поьбеду хозяевам принесли голы Юссефа Эн-Несири и Брайана Хиля.

“Севилья”, набрав 24 очка, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 28 очками осталась на 10-й позиции.

“Севилья” – “Мальорка” - 2:0 (2:0)

Голы: Эн-Несири, 28 - 1:0, Хиль, 40 - 2:0

“Севилья”: Буну, Навас (Монтиэль, 59), Гудель, Ньянзу, Баде, Фернандо, Оливер Торрес (Жордан, 82), Сусо (Окампос, 73), Гуйе, Эн-Несири (Ракитич, ), Хиль.

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Настасич, Раильо, Вальент (Пратс, 84), Аугустинссон (Кадевере, 72), Дани Родригес (Ндиайе, 64), Ли Кан Ин, Руис де Галаррета, Баба (Морланес, 64), Мурики.

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