У тренера турецкого клуба в результате землетрясения погибли 15 членов семьи

У ассистента главного тренера “Сивасспора” Айхана Тенбелоглу произошла страшная трагедия. Во время вчерашнего землетрясения в Турции у него погибли 15 родственников.

“Это очень страшное событие. Мы в Сивасе, но мы также очень потрясены. 15 членов семьи моего помощника Айхана погибли в результате трагедии”, - заявил наставник клуба Рыза Чалымбай.

Также клуб выразил соболезнования в связи с трагедией на своих страницах в социальных сетях.

По состоянию на утро 7 февраля по официальным данным в Турции погибли более 3000 человек.