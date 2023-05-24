У сборной Италии появится новый тренер

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть команду и перейти в сборную Италии.

По информации инсайдера Маттайса Пога, в то же время наставник национальной команды Роберто Манчини может стать главным тренером "Наполи".

Напомним, что новоиспеченный чемпион страны может расстаться с Лучано Спаллетти по окончании сезона.

Как известно, Аллегри вернулся в "Ювентус" несколько лет назад, а его контракт истекает в 2025 году.