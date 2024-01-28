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Триллер на КАН-2023. Гвинея в матче с удалением и незабитым пенальти вырвала победу и вышла в 1/4

Новости футбола Сегодня, 14:06
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Триллер на КАН-2023. Гвинея в матче с удалением и незабитым пенальти вырвала победу и вышла в 1/4 Триллер на КАН-2023. Гвинея в матче с удалением и незабитым пенальти вырвала победу и вышла в 1/4

28 января в матче 1/8 финала Кубка африканских наций столкнулись сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи.

Экваториальная Гвинея стала одной из главных сенсаций турнира по итогам группового этапа. Команда уверенно провела все поединки и запомнилась ничьей с Нигерией (1:1) и выносом хозяев — сборной Кот д`Ивуара (4:0).

Первый тайм прошел в равной борьбе и с минимумом остроты у ворот соперников. С началом второй половины встречи дело пошло веселее. Сперва Мори Конате (Гвинея) забил гол, который не засчитали из-за офсайда, а затем Экваториальная Гвинея осталась в меньшинстве после брутального фола Федерико Бикоро.

Когда казалось, что Гвинея в большинстве сумеет добиться результата, в ее ворота арбитр назначил пенальти. Исполнять приговор взялся лучший бомбардир турнира Эмилио Нсуэ, однако мяч после его удара угодил в штангу.

После этого отличный шанс вырвать победу для своей команды упустил Серу Гирасси. С его ударом головой справился голкипер, выдав шикарный сэйв.

Перед самым финальным свистком голкипер Хесус Овоно оказался бессилен после удара Мохамеда Байо, который принес победу Гвинее, а вместе с ней и путевку в четвертьфинал.

Экваториальная Гвинея — Гвинея — 0:1

Гол: Байо 90+8.

Незабитый пенальти: Нсуэ 68 (Экваториальная Гвинея).

Удален: Бикоро 55 (Экваториальная Гвинея).

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