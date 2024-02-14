Три представителя чемпионов. Официальная сборная КАН-2023
Африканская конфедерация футбола (КАФ) официально представила символическую сборную Кубка африканских наций-2023.
В состав вошли трое футболистов чемпионов Африки Кот-д'Ивуара, и трое игроков финалистов турнира Нигерии. ЮАР и ДР Конго имеют по двух представителей, и одним игроком представлена сборная Экваториальной Гвинеи.
Сборная выглядит следующим образом: Уильямс (ЮАР) – Айна (Нигерия), Трост-Эконг (Нигерия), Мбемба (ДР Конго), Конан (Кот-д'Ивуар) – Мокоена (ЮАР), Сери (Кот-д'Ивуар), Кессье (Кот-д'Ивуар) – Висса (ДР Конго), Лукман (Нигерия), Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
Лучшим тренером турнира признан Эмерс Фаэ, который принял Кот-д'Ивуар после группового этапа и привел команду к чемпионскому титулу.
Напомним, в финальном матче сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию 2:1.