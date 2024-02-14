Три представителя чемпионов. Официальная сборная КАН-2023

Африканская конфедерация футбола (КАФ) официально представила символическую сборную Кубка африканских наций-2023.

В состав вошли трое футболистов чемпионов Африки Кот-д'Ивуара, и трое игроков финалистов турнира Нигерии. ЮАР и ДР Конго имеют по двух представителей, и одним игроком представлена сборная Экваториальной Гвинеи.

Сборная выглядит следующим образом: Уильямс (ЮАР) – Айна (Нигерия), Трост-Эконг (Нигерия), Мбемба (ДР Конго), Конан (Кот-д'Ивуар) – Мокоена (ЮАР), Сери (Кот-д'Ивуар), Кессье (Кот-д'Ивуар) – Висса (ДР Конго), Лукман (Нигерия), Нсуэ (Экваториальная Гвинея).

Лучшим тренером турнира признан Эмерс Фаэ, который принял Кот-д'Ивуар после группового этапа и привел команду к чемпионскому титулу.

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🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

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Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk — CAF (@CAF_Online) February 14, 2024

Напомним, в финальном матче сборная Кот-д'Ивуара обыграла Нигерию 2:1.