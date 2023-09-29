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Три ключевых игрока из "Манчестер Сити" пропустят матч Английской Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 13:07
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Три ключевых игрока из "Манчестер Сити" пропустят матч Английской Премьер-лиги Фото: https://www.instagram.com/johnstonesofficial/

Три ключовых игрока Ман Сити, Стоунз, Де Брюйне и Бернардо Силва, пропустят предстоящий матч Английской Премьер-лиги, как объявил Гвардиола на своей пресс-конференции.

На пресс-конференции перед матчем против "Вулверхэмптона" испанский тренер предоставил обновления по состоянию английского защитника Джона Стоунза и готовности других игроков.

"Джон [Стоунз] не готов. Кевин [Де Брюйне] не готов... Бернардо не в порядке. Я думаю, остальные в порядке. [Джон Стоунз] чувствует себя лучше, гораздо лучше. Он тренируется один, но, возможно, на следующей неделе или после матча с Лейпцигом он начнет играть", - сказал Гвардиола во время пресс-конференции.

Следует отметить, что Де Брюйне провел всего 49 минут в текущем сезоне, прежде чем получил повторное ухудшение своей травмы. Стоунз сыграл в матче за Суперкубок Англии против "Арсенала" и восстанавливается после травмы. Бернардо Силва пропустил два последних матча в Премьер-лиге за "Манчестер Сити".

Гвардиола надеется на возвращение этих ключевых игроков, особенно Стоунза, и планирует постепенно вводить его в состав, чтобы избежать повторения травмы.

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