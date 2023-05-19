Три клуба из Серии А вышли в финалы трех европейских турниров
Новости футбола Сегодня, 06:18
Фото: Лига чемпионов
В сезоне 2022/23 три клуба из Серии А вышли в финалы трех европейских турниров.
В игре за кубок Лиги чемпионов “Интер” сыграет против “Манчестер Сити” 10 июня в Стамбуле.
В финале Лиги Европы итальянская “Рома” сыграет с “Севильей” 31 мая в Будапеште.
Итальянская “Фиорентина” в финале Лиги конференций сыграет 7 июня в Праге с “Вест Хэмом”.
Отметим, что три итальянских клуба впервые с сезона 1997/98 сыграют в финалах еврокубков.
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