В сезоне 2022/23 три клуба из Серии А вышли в финалы трех европейских турниров.

В игре за кубок Лиги чемпионов “Интер” сыграет против “Манчестер Сити” 10 июня в Стамбуле.

В финале Лиги Европы итальянская “Рома” сыграет с “Севильей” 31 мая в Будапеште.

Итальянская “Фиорентина” в финале Лиги конференций сыграет 7 июня в Праге с “Вест Хэмом”.

Отметим, что три итальянских клуба впервые с сезона 1997/98 сыграют в финалах еврокубков.