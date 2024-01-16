Третья ракетка мира пробилась в следующий круг Australian Open

Третий номер мирового рейтинга Елена Рыбакина пробилась во второй круг Australian Open.

Представительница Казахстана добыла победу в одном из самых статусных матчей первого круга. Рыбакина сумела в двух сетах переиграл чешку Каролину Плишкову, которая занимает 38 место в рейтинге WTA.

В первом сете спортсменки дошли до тай-брейка, в котором Рыбакина взяла верх 8:6, а во втором сете Плишкова сумела выиграть 4 гейма. Всего для победы Рыбакиной понадобился 1 час и 34 минуты.

Во втором круге Рыбакина сыграет против 57 номера рейтинга – Анны Блинковой, которая в первом раунде справилась с испанкой Кристиной Буксой.

На Australian Open-2023 Рыбакина дошла до финала, где уступила Арине Сабаленка.

Напомним, первая ракетка мирового рейтинга Ига Швентек стартовала на турнире с легкой победы над 41-м номером рейтинга.