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Третья ракетка Даниил Медведев переиграл канадца и вышел в четвертый этап Australian Open

Новости тенниса Сегодня, 05:45
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Третья ракетка Даниил Медведев переиграл канадца и вышел в четвертый этап Australian Open Фото: аккаунт Даниила Медведева в X/Автор неизвестен

В Мельбурне, Австралия, продолжается первый турнир серии Большого шлема этого года – Australian Open. В одиночном разряде как среди мужчин, так и среди женщин проходит третий раунд.

Сегодня на корте встретились 30-я ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим и третий номер рейтингаWTAДаниил Медведев.

Победитель US Open 2021 года, Даниил, считался явным фаворитом встречи и сумел доказать это на корте выиграв все три первых сета у соперника.

В первой части встречи канадец пять раз подал навылет и дважды допустил двойную ошибку, он проиграл два гейма на своих подачах и в результате – победа Даниила 6:3.

Во втором сете Феликс ошибался меньше, но все также проиграл два гейма на своих подачах, но сумел забрать один гейм на подаче соперника, но опять-таки, победа Медведева 6:4.

Третий, заключительный сет, прошел очень похоже на предыдущие. Медведев трижды подал навылет, один раз допустил двойную ошибку, взял девять виннеров и допустил пять невынужденных ошибок и выиграв все пять геймов на своих подачах и забрав одну подачу у канадца праздновал победу в сете (6:3) и матче в целом.

Australian Open
Мужчины
Третий раунд
Феликс Оже-Альяссим - Даниил Медведев 3:6, 4:6, 3:6

В следующем этапе Даниил встретится с 69-й ракеткой мира Нуну Боргешом.

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