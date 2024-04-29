Тренер Ман Сити поделился мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своими мыслями о чемпионской гонке в Премьер-лиге.

На послематчевой пресс-конференции, испанец отметил, что это то же самое, что взбираться на гору. Остались четыре игры и это очень тяжелые поединки.

«Единственное, что в наших руках - это еще одна неделя, которую мы должны выиграть. Если мы сыграем вничью, мы не выиграем Премьер-лигу. Это то, как оно есть. Мы продолжаем это в тяжелой игре. Теперь немного отдохнем и будем готовиться к следующему матчу", - рассказал Пеп.

Также он заявил, что прошлый сезон был намного лучше прошлого. Отметим, что Манчестеру Сити в АПЛ осталось сыграть с Вулверхэмптоном, Фулхэмом, Тоттенхэмом и Вест Хэмом.

Манчестер Сити на выезде обыграл Ноттингем Форест (2:0) в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. "Горожане” выиграли благодаря голам Йошко Гвардиола и Эрлинга Холанда.

В конце первого тайма для Сити случился неприятный момент: повреждение получил основной вратарь команды Эдерсон. На второй тайм бразилец не вышел: его заменил Штефан Ортега. По словам главного тренера Ман Сити Хосепа Гвардиолы, травма Эдерсона “выглядит не очень хорошо”.