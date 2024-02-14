Тренер Аль-Иттихада объяснил, почему не включил Бензема в заявку на матч Лиги чемпионов Азии

Главный тренер саудовского Аль-Иттихада Марсело Галлардо объяснил, почему он не включил Карима Бензема в заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Азии против узбекского Навбахора.

По его словам, причина кроется исключительно в физической неготовности звездного француза принять участие в поединке.

«В настоящее время Бензема тренируется индивидуально, после того как присоединился к команде несколько дней назад. Когда он будет физически и технически готов, тогда, несомненно, присоединится к команде. Скорее всего, это произойдет на следующей неделе», - сказал Галлардо.

Ранее сообщалось об очередном недоразумении между Бензема и Галлардо. На прошлой неделе форвард решил покинуть тренировочную сессию команды после того, как главный тренер попросил его заниматься отдельно от команды. Из-за этого звездный француз пропустил матч Профессиональной лиги против Аль-Таи.

В текущем сезоне легенда Реала и сборной Франции отметился 12 голами и пятью ассистами в 20 матчах во всех турнирах.