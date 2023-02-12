"Тоттенхэм" надолго теряет одного из лидеров

Уругвайский полузащитник лондонского “Тоттенхэма” Родриго Бентанкур выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника. у футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Таким образом, он перенесет операцию и пропустит не менее шести месяцев. Травму он получил в матче 23-го тура чемпионата Англии против “Лестера" (1:4).

В нынешнем сезоне 25-летний Бентанкур провел за “Тоттенхэм” 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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