Тренер ПСЖ рассказал о проблемах перед матчем с "Баварией"

Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье поделился своими переживаниями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.

Отметим, что в последних двух матчах парижане остались без лидеров и уступили.

"Я очень переживаю по поводу матча во вторник. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из тех футболистов, которые не сыграл в прошлых матчах, сыграть во вторник. У нас заметно ослабленная команда, и нас это действительно тревожит.

В этот период мы не должны терять ясность ума. И я понимаю ярость фанатов", - сказал он.