Тренер ПСЖ рассказал о проблемах перед матчем с "Баварией"
Новости футбола Сегодня, 04:31
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Наставник ПСЖ Кристоф Гальтье поделился своими переживаниями накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с “Баварией”.
Отметим, что в последних двух матчах парижане остались без лидеров и уступили.
"Я очень переживаю по поводу матча во вторник. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из тех футболистов, которые не сыграл в прошлых матчах, сыграть во вторник. У нас заметно ослабленная команда, и нас это действительно тревожит.
В этот период мы не должны терять ясность ума. И я понимаю ярость фанатов", - сказал он.
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