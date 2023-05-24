"Тоттенхэм" может подписать грузинского вратаря

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, который представляет “Валенсию”, может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает The Athletic, в услугах футболиста заинтересован “Тоттенхэм”.

Сумма предполагаемого трансфера 22-летнего игрока сборной Грузии составляет 25 миллионов евро.

За текущий сезон в чемпионате Испании Мамардашвили выступил в 35 матчах и пропустил 41 гол.

Его контракт рассчитан до середины 2027 года.