Тоттенхэм лидирует в гонке за перспективным защитником Бенфики

Тоттенхэм лидирует в гонке за бразильским защитником Бенфики Морато, сообщает Teamtalk.

Интерес Тоттенхэма к Морато возник после того, как Эрик Дайер покинул клуб из Северного Лондона, чтобы присоединиться к мюнхенской Баварии.

Однако Шпорам предстоит преодолеть ряд препятствий, чтобы осуществить сделку. Во-первых, придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов, в том числе и из АПЛ.

Во-вторых, не факт что Бенфика будет продавать своего ведущего защитника летом. Особенно, если его коллега по амплуа, Антонио Силва, покинет Лиссабон.

Утверждается, что прошлым летом Орлы отклонили предложение Фулхэма на 25 миллионов евро и предложение Ноттингем Форест на 30 миллионов евро, несмотря на то, что сам игрок стремился переехать в Англию.

В этом сезоне 22-летний защитник провел 27 матчей, забил два гола и помог своей команде добиться 10 сухих матчей.