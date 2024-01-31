Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня
Новости футбола Сегодня, 02:18
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31 января будет насыщенным спортивным днем. DayliSports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.
Футбол
Английская Премьер-лига. 22-й тур
- 20:30. Манчестер Сити – Бернли
- 20:30. Тоттенхэм – Брентфорд
- 21:15. Ливерпуль – Челси
Ла Лига. 20-й тур
- 19:00. Барселона – Осасуна
- 21:00. Атлетико – Райо Вальекано
Кубок Германии. 1/4 финала
- 20:45. Герта – Кайзерслаутерн
Кубок Азии. 1/8 финала
- 12:30. Бахрейн – Япония
- 17:00. Иран – Сирия
Хоккей
НХЛ. Регулярный сезон
- 1:00. Детройт - Оттава
- 1:30. Нэшвилл - Лос-Анджелес
- 4:30. Анахайм - Сан-Хосе
Баскетбол
НБА. Регулярный сезон
- 01:00. Вашингтон - Клипперс
- 01:00. Кливленд - Детройт
- 01:00. Шарлот - Чикаго
- 01:30. Майами - Сакраменто
- 02:00. Миннесота - Даллас
- 02:00. Оклахома-Сити - Денвер
- 02:00. Сан-Антонио - Орландо
- 02:00. Хьюстон - Нью-Орлеан
- 02:30. Бруклин - Финикс
- 04:00. Портленд - Милуоки
Евролига
- 19:00. Жальгирис – Анадолу
- 19:00. Монако – Партизан
- 20:15 Панатинаикос – Милан
- 20:30. Барселона – Виртус Болонья
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