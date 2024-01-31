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Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня

Новости футбола Сегодня, 02:18
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня Getty Images

31 января будет насыщенным спортивным днем. DayliSports подготовил для вас расписание наиболее значимых событий дня. Обратите внимание, что время начала встреч указано по центральноевропейскому времени.

Футбол

Английская Премьер-лига. 22-й тур

  • 20:30. Манчестер Сити – Бернли
  • 20:30. Тоттенхэм – Брентфорд
  • 21:15. Ливерпуль – Челси

Ла Лига. 20-й тур

  • 19:00. Барселона – Осасуна
  • 21:00. Атлетико – Райо Вальекано

Кубок Германии. 1/4 финала

  • 20:45. Герта – Кайзерслаутерн

Кубок Азии. 1/8 финала

  • 12:30. Бахрейн – Япония
  • 17:00. Иран – Сирия

Хоккей

НХЛ. Регулярный сезон

  • 1:00. Детройт - Оттава
  • 1:30. Нэшвилл - Лос-Анджелес
  • 4:30. Анахайм - Сан-Хосе

Баскетбол

НБА. Регулярный сезон

  • 01:00. Вашингтон - Клипперс
  • 01:00. Кливленд - Детройт
  • 01:00. Шарлот - Чикаго
  • 01:30. Майами - Сакраменто
  • 02:00. Миннесота - Даллас
  • 02:00. Оклахома-Сити - Денвер
  • 02:00. Сан-Антонио - Орландо
  • 02:00. Хьюстон - Нью-Орлеан
  • 02:30. Бруклин - Финикс
  • 04:00. Портленд - Милуоки

Евролига

  • 19:00. Жальгирис – Анадолу
  • 19:00. Монако – Партизан
  • 20:15 Панатинаикос – Милан
  • 20:30. Барселона – Виртус Болонья
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