Только два игрока из нынешнего состава Баварии Мюнхен не выигрывали титул Бундеслиги

Два футболиста Баварии Мюнхен застали те время, когда мюнхенская команда не выигрывала титул Бундеслиги, сообщает Bayern & Germany.

Сам голкипер рассказал, что команде нужно поддерживать мотивацию победителей, чтобы избежать ощущения того, что они не чемпионов.

"Мы знаем успех, и нам нужно поддерживать эту мотивацию, чтобы избежать ощущения, что мы не чемпионы. Это чувство глубоко присутствует во мне, и я не хочу испытывать это снова", - заявил Нойер.

Мануэль прокомментировал работу Хаби Алонсо в команде Байер Леверкузене. По его словам, это похоже на то, как Хаби играл когда он был игроком. Он получил представление о хорошей игре в пас, играя с большим владением и смог передать это своей команде.

"Он игрок, который действительно наслаждался владением мячом, и его команда имеет такой характер, когда они хотят иметь мяч, а не гоняться за ним Он возглавил команду в очень трудный момент и все же сразу показал, что все будет развиваться в одном направлении. Вы сразу заметили, что Хаби Алонсо и Байер просто хорошо подходят друг другу, и это влияет на игроков", - добавил Мануэль Нойер.

Напомним, что 8 июня 2011 года, Бавария подписала с вратарем пятилетний контракт на сумму в 18 миллионов евро плюс семь миллионов в качестве бонусов за удачное выступление Нойера в новом клубе. В сезоне 2011-12 чемпионом Германии стала Боруссия Дортмунд.