EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Только два игрока из нынешнего состава Баварии Мюнхен не выигрывали титул Бундеслиги

Только два игрока из нынешнего состава Баварии Мюнхен не выигрывали титул Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 13:04
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Только два игрока из нынешнего состава Баварии Мюнхен не выигрывали титул Бундеслиги Фото: https://twitter.com/iMiaSanMia

Два футболиста Баварии Мюнхен застали те время, когда мюнхенская команда не выигрывала титул Бундеслиги, сообщает Bayern & Germany.

Сам голкипер рассказал, что команде нужно поддерживать мотивацию победителей, чтобы избежать ощущения того, что они не чемпионов.

"Мы знаем успех, и нам нужно поддерживать эту мотивацию, чтобы избежать ощущения, что мы не чемпионы. Это чувство глубоко присутствует во мне, и я не хочу испытывать это снова", - заявил Нойер.

Мануэль прокомментировал работу Хаби Алонсо в команде Байер Леверкузене. По его словам, это похоже на то, как Хаби играл когда он был игроком. Он получил представление о хорошей игре в пас, играя с большим владением и смог передать это своей команде.

"Он игрок, который действительно наслаждался владением мячом, и его команда имеет такой характер, когда они хотят иметь мяч, а не гоняться за ним Он возглавил команду в очень трудный момент и все же сразу показал, что все будет развиваться в одном направлении.

Вы сразу заметили, что Хаби Алонсо и Байер просто хорошо подходят друг другу, и это влияет на игроков", - добавил Мануэль Нойер.

Напомним, что 8 июня 2011 года, Бавария подписала с вратарем пятилетний контракт на сумму в 18 миллионов евро плюс семь миллионов в качестве бонусов за удачное выступление Нойера в новом клубе. В сезоне 2011-12 чемпионом Германии стала Боруссия Дортмунд.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР
Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023 Новости футбола Сегодня, 11:59 Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023
Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге Новости футбола Вчера, 17:02 Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге
ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами Новости тенниса 04 фев 2024, 06:26 ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами
Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом Новости футбола 03 фев 2024, 15:11 Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом
Мбаппе принял решение о переходе в Реал Новости футбола 03 фев 2024, 15:08 Мбаппе принял решение о переходе в Реал
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля