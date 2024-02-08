Тен Хаг рассказал, покинут ли Варан и Эванс Манчестер Юнайтед летом

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем защитников Джонни Эванса и Рафаэля Варана в манкунианском клубе.

По словам наставника Красных дьяволов, окончательно решение о том, покинут ли игроки команду летом, еще не принято.

36-летний Эванс является воспитанником Ман Юнайтед. В текущем сезоне опытный защитник сыграл 19 матчей во всех турнирах. Контракт Эванса с клубом истекает по окончании сезона.

30-летний Варан перешел в Юнайтед из Реала в 2021 году за 40 миллионов евро. В нынешней кампании на счету французского центрбека 21 матч и 1 гол во всех турнирах.

Контракт защитника с клубом истекает летом 2025 года. СМИ неоднократно отправляли француза в Саудовскую Аравию.