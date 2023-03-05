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Тен Хаг назвал причину ужасного поражения "МЮ" от "Ливерпуля"

Новости футбола Сегодня, 16:20
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг поделился мнением о поражении своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с “Ливерпулем” (0:7).

“Мы провели хороший первый тайм, но допустили ошибку и пропустили гол в концовке. А вот во втором тайме играли уже не мы. Такая игра не соответствовала нашему уровню. Мы не показали командную игру. Это было непрофессионально и непростительно. Я очень зол, но в то же время удивлен. В последние месяцы команда играла отлично. Но в этой игре мы не придерживались плана. Работа не была выполнена. Подобное поражение станет для нас проверкой на восприятие реальности. Мы должны отнестись к этому решительно”, - приводит слова тен Хага BBC.

Стоит отметить, что данное поражение стало для манкунианцев шестым в сезоне. В 25 матчах “Манчестер Юнайтед" набрал 49 очков и занимает третье место в Премьер-лиге.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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